На Украине сняли летящую над Киевом российскую ракету

Летящая над Киевом ракета комплекса «Искандер» попала на видео

На Украине сняли на видео летящую над Киевом ракету оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Соответствующие кадры опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Утренний пролет «Искандера» над Киевом», — говорится в посте.

На ролике видно, как ракета молниеносно пролетает над автором съемки.

Утром 16 марта украинские СМИ сообщили, что серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги.

8 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю Вооруженные силы России нанесли удары по территории республики «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомбах, 39 ракетах».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

