В вузах и колледжах РФ станет больше бесплатных мест по некоторым специальностям

В российских колледжах и вузах станет больше бюджетных мест по самым востребованным специальностям для реализации нацпроектов и «достижения технологического лидерства» страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра, увеличение количества бесплатных мест предусмотрено поручением президента РФ Владимира Путина и направлено на «подготовку нужных экономике кадров – с современными знаниями и компетенциями, способных создавать уникальные решения для новых отраслей».

Речь идет о специальностях из списка, сегодня утвержденного распоряжением правительства и тоже опубликованного на его сайте. В перечень вошли «математические, естественные и гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство», уточнил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что в качестве дополнительной меры поддержки студентов, получающих важные для развития России специальности, были учреждены правительственные и президентские стипендии, которые сейчас выдаются примерно 6 тысячам учащихся.

При этом в Совете Федерации предлагают принять меры для окупаемости бюджетных мест на строительных специальностях в колледжах и вузах, обязав выпускников после окончания обучения отработать определенное время на стройке. Аналогичные меры прорабатываются для студентов-медиков. Рассматривался и вариант обязательной отработки для выпускников педагогических специальностей, но президент РФ заверил, что необходимости в этом пока нет.

