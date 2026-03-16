Звезда фильма «К себе нежно» об инсайтах на съемках: «Самооценка и самоценность»

Актер Бичевин похвалил своего персонажа из «К себе нежно» за нелогичные поступки
Актер Леонид Бичевин рассказал об инсайтах, случившихся с ним на съемках фильма «К себе нежно» по одноименной книге-медитации Ольги Примаченко. Своими размышлениями он поделился с «Газетой.Ru».

«Какого-то супер-удивительного откровения не произошло. Но и сам фильм как будто не старается передать один четкий инсайт — он мягко напоминает нам о том, как чудесна сама жизнь, ее ритмы и неожиданные сценарии. Если их подмечать, если обращать внимание на простые, но приятные мелочи, можно открыть столько важных истин лично для себя. И «К себе нежно» отлично вдохновляет на такой поиск», — говорит он.

Однако, продолжил актер, благодаря фильму он узнал о том, что такое самооценка и самоценность.

«Оказывается, очень важно их понимать и не путать, что отлично удается моему герою. Он знает, что самооценка — это что-то внешнее, зависящее от внешних обстоятельств, людей, взглядов, достижений и так далее. А самоценность всегда сама по себе — она такая, какой ты ее понимаешь, как ты ее ощущаешь. И в Вячеславе она очень здорово развита: он знает, что пришел в этот мир с тем, чтобы сделать его лучше. И все вокруг себя лучше. Но не в том смысле, что он обязательно этого добьется и будет сейчас всех насиловать ради достижения идеала, — просто ему нравится сам процесс преумножения добра», — рассуждает Бичевин.

Своего героя Вячеслава Бичевин похвалил за сбалансированность и нелогичные поступки.

«Я думаю, что он настолько сбалансирован, что мне до такого состояния, конечно, еще плыть и плыть. Впрочем, я уже в процессе и работаю над этим. Вячеслав напомнил мне о концепции «кирпича на пружинке», о которой я прочитал у кого-то из психологов. Кирпич этот символизирует те обиды и злость, которые мы часто не реализуем и которые в один момент все-таки прилетают к нам же обратно — перестает работать механизм сдерживания. И как раз у Вячеслава такого груза нет, у него все налажено. Если ему что-то не нравится, он говорит прямо и не ждет, когда по-настоящему разозлится. Он в этом смысле очень уверенный», — считает актер.

В нелогичных поступках, продолжает артист, и есть сила его героя.

«Он доверяет своим чувствам, и это позволяет ему свободно контактировать с окружающим миром и даже вот так спокойно сказать женщине: «А что вам помешает? Что случится, если вы расслабитесь?» Он легко может пригласить на ужин, спеть песню, и все это как раз исходит из того, что у Вячеслава налажен контакт с самим собой. Мне это в нем очень понравилось», — заключил он.

Сюжет фильма сконцентрирован на жизни отоларинголога‑хирурга Нади, которая к 40 годам осознает, что совсем не знает себя. Ее жизнь полна противоречий: муж Борис ушел два года назад, но развод так и не оформлен; она воспитывает дочь Оливию и живет в квартире свекрови. Поворотный момент наступает, когда в жизни Нади появляются шесть «уроков нежности».

