Названа ягода, одинаково полезная для кишечника, печени и мозга

Nutrients: бразильская ягода жаботикаба повышает выживаемость нейронов в мозге
Ученые из Корнеллского университета обнаружили, что бразильская ягода жаботикаба (лат. Myrciaria cauliflora) может защищать организм от воспалительных повреждений кишечника и печени, а также поддерживать работу мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте исследователи смоделировали воспалительное повреждение кишечника у животных и проверили, могут ли цельные ягоды жаботикабы, их кожура и микрокапсулированный экстракт кожуры ослабить этот эффект.

Все компоненты продемонстрировали защитное действие. У животных, получавших жаботикабу, снижалось воспаление в кишечнике, укреплялась слизистая оболочка и улучшалась структура кишечной стенки. Также у них было больше бокаловидных клеток, вырабатывающих слизь, а белки, отвечающие за плотность кишечного барьера, сохранялись лучше.

Положительный эффект наблюдался и в печени. В условиях воспаления у животных обычно усиливаются окислительный стресс, жировые отложения и воспалительные изменения в ткани печени. Добавление жаботикабы ослабляло эти нарушения: снижались воспалительные маркеры, уменьшалось накопление жира, а состояние клеток печени улучшалось. В ряде показателей наиболее выраженный эффект показал микрокапсулированный экстракт кожуры.

Изменения обнаружили и в мозге. На фоне воспаления снижалась активность гена BDNF, который связан с выживанием нейронов и пластичностью мозга. После приема жаботикабы его уровень восстанавливался. Одновременно повышалась экспрессия генов, связанных с дофаминовой системой, и снижались маркеры воспаления.

Авторы подчеркивают, что работа носит доклинический характер. Тем не менее результаты показывают, что богатая полифенолами жаботикаба может рассматриваться как перспективный функциональный продукт для поддержки здоровья кишечника, печени и мозга.

