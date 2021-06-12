Путин рассказал о судьбе причастных к громким случаям гибели россиян

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал о судьбе преступников, причастных к громким случаям смерти известных россиян.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — заявил российский лидер после того, как журналист телеканала перечислил несколько случаев смерти российских граждан.

В частности, он назвал журналистку Анну Политковскую, бывшего офицера Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, экс-министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова.

«Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разное время из-за различных причин по вине разных людей», — отметил Путин.

В ходе интервью президент России также сообщил, что его не обеспокоило скандальное интервью главы США Джо Байдена, в котором тот допустил оскорбления в адрес российского коллеги.