Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем обращении северокорейский лидер поздравил Путина и российский народ с Днем России и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между Москвой и Пхеньяном.

«Я выражаю свою убежденность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, вступившие в новый этап развития после нашей первой встречи во Владивостоке, будут постоянно расширяться и укрепляться во всех областях», — написал Ким Чен Ын.

День России отмечается 12 июня. Он празднуется ежегодно с 1990 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее сообщалось, что находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали поздравление с Днем России.