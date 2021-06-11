Песков назвал «плохие отношения РФ и США» причиной приезда Путина в Женеву

Президент России Владимир Путин приехал в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США». Об этом пишет CNN.

По словам Пескова, такое положение дел требует проведения саммита.

Ранее Песков счел преждевременным обсуждение возможного возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает на возвращение послов в Москву и в Вашингтон по итогам встречи Путина и Байдена. После этого представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что посол США Джон Салливан будет возвращен в российскую столицу в ближайшие недели.