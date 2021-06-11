Тихановская призвала Германию ввести новые санкции против Белоруссии

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине призвала правительство Германии ввести новый пакет санкций против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«Я призываю Германию занять последовательную позицию против... режима, я призываю к немедленному принятию четвертого пакета санкций и к разработке пятого против пособников режима и компаний, которые его поддерживают», — заявила Тихановская.

В частности, она призвала немецкое правительство прекратить сотрудничать с белорусскими государственными компаниями, потребовать исключить страну из системы Интерпола и «провести международное расследование преступлений против белорусов».

По словам Тихановской, она провела встречи с «представителями самых важных партий», на которых она обсуждала с немецкими политиками положение гражданского общества в Белоруссии и европейские санкции против Минска.

Ранее Чехия предложила белорусской оппозиции открыть офис в Праге.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.