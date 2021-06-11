Белый дом подтвердил встречу Меркель и Байдена

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден примет 15 июля в своей резиденции канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщила администрация американского лидера.

«Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В настоящее время Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7 (11 — 13 июня). Помимо американского президента, лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии собрались 11 июня на переговоры на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

16 июня в Женеве президент США Джо Байден встретится с главой России Владимиром Путиным.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, о чем будут говорить на саммите G7.