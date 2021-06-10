США вернут посла в Москву в ближайшие недели

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, сообщил представитель госдепа Нед Прайс. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, Салливан помогал президенту США Джо Байдену в подготовке к саммиту с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Он вернулся сюда до саммита и работал с высокопоставленными сотрудниками Белого дома и госдепа в рамках подготовки к встрече президентов Байдена и Путина», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает на возвращение послов в Москву и Вашингтон после встречи Путина и Байдена.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте текущего года для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.