Европарламент настаивает на расследовании «роли России» в инциденте с Ryanair

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, результаты голосования опубликованы на сайте ЕП.

Резолюция содержит призыв к расследованию «роли России» в произошедшем, а также рекомендацию расширить санкции против Минска.

В частности, предлагается временно отключить Белоруссию от системы межбанковских платежей SWIFT.

Ранее был опубликован проект резолюции, в соответствии с которым ЕП предлагает ввести санкции против граждан России, если будут обнаружены доказательства их причастности к инциденту с Ryanair, и ужесточить санкции против Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания о причастности Москвы к произошедшему. По его словам, такие предположения недопустимы, дело Протасевича совершенно не касается России.