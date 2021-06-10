МИД РФ выразил протест украинскому поверенному из-за акций националистов

Российское министерство иностранных дел выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за акций украинских националистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва «в очередной раз» потребовала от Киева принять меры, чтобы не допустить подобные провокации, создать нормальные условия для работы российских дипломатов, а также обеспечить неприкосновенность генконсульства России.

Ранее на Украине в Львовской области националисты помешали работникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэта Александра Пушкина в честь 222-й годовщины его дня рождения. Российское посольство в Киеве уже направило ноту протеста в украинское министерство иностранных дел.