Байден: США не стремятся к конфликту с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией и хотят более стабильных и предсказуемых отношений, сообщил президент США Джо Байден. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Наши две страны разделяют невероятную ответственность, в том числе за стратегическую стабильность и осуществление контроля над вооружениями. Я отношусь к этой ответственности серьезно. Но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты ответят серьезным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб [США] деятельность», — заявил Байден.

По словам американского президента, в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным он донесет до своего коллеги мысль о том, что за «нарушение суверенитета демократических государств» существуют последствия.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.