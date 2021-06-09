США признали рост влияния России на мировой арене

США признают, что Россия расширила свое влияние на мировой арене, в том числе в тех регионах, где ранее не была такой активной. Об этом сообщила первый американского замгоссекретаря Уэнди Шерман, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета Безопасности [ООН], мировой державой, громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии», — сказала Шерман.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос о возможных последствиях саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сказал что если США не поймут бесперспективность попыток давления на Россию, они утратят роль глобального лидера.