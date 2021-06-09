Женева запретила полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена

Власти Женевы запретили беспилотникам летать над зоной безопасности саммита России и США, который пройдет 16 июня. Об этом пишет ТАСС.

Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив. Также будут ограничены движение транспорта, прогулки пешеходов и использование прилегающего водного пространства.

Ранее власти Женевы закрыли парки «Ла-Гранж» и «О-Вив», где, по сообщениям местных СМИ, вероятно, пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к саммиту. По словам представителя Кремля в настоящее время между сторонами проговаривается тема совместной пресс-конференции Путина и Байдена. Он отметил, что пока это неподтвержденный пункт программы. Он также добавил, что объявления по месту встречи в Женеве будут сделаны синхронно с американской стороной.