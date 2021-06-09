Макрон не отменит поездку по регионам Франции после инцидента с пощечиной

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение не отменять поездку по регионам страны, несмотря на инцидент с пощечиной в департаменте Дром. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета министров, передает BFMTV.

«Президент республики продолжит посещение регионов в соответствии со своими планами», — сказал он.

Атталь подчеркнул, что французский лидер «не намерен отказываться от прямого общения с жителями городов», а организация охраны президента не изменится.

Ранее сообщалось, что Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.