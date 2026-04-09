Семья воссоединилась с пропавшей 5 лет назад кошкой

UPI: в США кошка вернулась к хозяевам спустя 5 лет после пропажи
В Техасе домашняя кошка по кличке КитКэт воссоединилась со своей семьей спустя пять лет после исчезновения, пишет UPI.

Животное доставили в региональный приют округа Уильямсон в конце марта 2026 года. Во время осмотра сотрудники просканировали кошку на наличие микрочипа, который сохранил данные ее владельцев.

После проверки информации семья получила уведомление о найденном питомце. По словам хозяйки Анжелики Ветерейт, сначала сообщение пришло ее супругу, а затем и ей. Позже они нашли фотографию кошки на странице потерянных животных округа и сразу узнали свою любимицу.

«До сих пор не верится, я все еще в шоке», — рассказала женщина.

Сотрудники приюта признались, что были удивлены, узнав, что кошка отсутствовала целых пять лет. По словам работников, за все время их практики подобные случаи настолько долгой разлуки практически не встречались.

Несмотря на годы отсутствия, КитКэт оказалась в хорошем состоянии: она была дружелюбной, спокойной и быстро пошла на контакт с персоналом.

