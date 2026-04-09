В Зеленограде женщина попала в реанимацию из-за проткнувшей матку спирали

Baza: в Зеленограде женщина оказалась в больнице после коррекции спирали

Жительница Зеленограда получила травму матки после медицинской процедуры. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина какое-то время назад установила внутриматочную спираль и недавно обратилась в местное медучреждение для коррекции.

Изначально каких-либо проблем не было, но позже пациентка стала жаловаться на болевые ощущения внизу живота.

«Она пошла в частную клинику, где после осмотра гинеколога и УЗИ выяснилось, что спираль проткнула стенку матки», – сообщается в публикации.

Специалисты вызвали скорую помощь, женщине тем временем становилось худе. На данный момент она находится в реанимации, состояние пациентки оценивают как тяжелое.

