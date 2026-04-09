Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Будущее за Савелием»: в Европе сравнили Большунова и Коростелева

Тренер сборной Италии Крамер сравнил Коростелева и Большунова
Максим Блинов/РИА Новости

Немецкий тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер, ранее работавший со сборной России, а теперь в сборной Италии, сравнил российских лыжников Александра Большунова и Савелия Коростелева. Его слова приводит Sport24.

«Оба очень сильные лыжники, но в прошедшем сезоне их цели были совершенно разными. Большунов смог выиграть у Коростелева на финале Кубка России, потому что готовился конкретно к этим соревнованиям. Савелий не был в лучшей форме, так как Кубок мира и Олимпиада были для него важнее. Думаю, будущее в этом споре за Коростелевым», — заявил Крамер.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, допущенными до международных стартов: они участвовали в этапах Кубка мира и Олимпиаде-2026, но медалей не завоевали.

По итогам сезона Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира (800 очков), а 5 марта выиграл серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Норвегии — первую международную медаль для России в лыжах с 2022 года.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Ранее Коростелев одним словом ответил на вопрос, чему может поучиться у него Большунов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!