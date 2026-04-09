«Будущее за Савелием»: в Европе сравнили Большунова и Коростелева

Немецкий тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер, ранее работавший со сборной России, а теперь в сборной Италии, сравнил российских лыжников Александра Большунова и Савелия Коростелева. Его слова приводит Sport24.

«Оба очень сильные лыжники, но в прошедшем сезоне их цели были совершенно разными. Большунов смог выиграть у Коростелева на финале Кубка России, потому что готовился конкретно к этим соревнованиям. Савелий не был в лучшей форме, так как Кубок мира и Олимпиада были для него важнее. Думаю, будущее в этом споре за Коростелевым», — заявил Крамер.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, допущенными до международных стартов: они участвовали в этапах Кубка мира и Олимпиаде-2026, но медалей не завоевали.

По итогам сезона Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира (800 очков), а 5 марта выиграл серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на молодёжном чемпионате мира в Норвегии — первую международную медаль для России в лыжах с 2022 года.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

