В Турции считают, что США и Ирану не хватит более двух недель на урегулирование

Фидан: двух недель может быть недостаточно для переговоров США и Ирана

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и Ирану может потребоваться более двух недель на урегулирование проблемных вопросов во время переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«Если стороны согласятся, перемирие может быть продлено на некоторое время, и переговоры могут продолжиться», — сказал он.

Фидан отметил, что Ближний Восток «устал от войн, оккупации и терроризма». Он добавил, что «в отношении экспансионизма Израиля» нужно принять меры в рамках международной дипломатии совместно с международными игроками.

«Необходимо положить конец внутрирегиональным конфликтам. Поэтому озвучиваемые планы, состоящие из различного количества пунктов, также включают в себя аспекты региональной безопасности», — заключил глава турецкого МИД.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75.

