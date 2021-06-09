Лавров: США утаивают важнейшие сведения о катастрофе MH-17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе малазийского Боинга MH-17, сообщает ТАСС.

«Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», — заявил Лавров.

Глава российского МИД считает, что эти снимки несут в себе колоссальную важность для дела о сбитом самолете.

Ранее стало известно, что анонимность 12 свидетелей по делу MH-17 сохранится по решению суда.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.