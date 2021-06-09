Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена

Посол США в России Джон Салливан будет присутствовать на предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России», — процитировал пресс-секретарь слова Салливана.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.

Ранее в Белом доме рассказали, готов ли Байден к саммиту с Путиным.

Накануне бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана, обозреватель журнала The American Spectator Дуг Бэндоу призвал Вашингтон пойти на сделку с Москвой, поскольку изоляция и конфронтация с ней не сделают мир безопаснее. По его словам, глава Белого дома Джо Байден вполне может стать современным Ричардом Никсоном, то есть стабилизировать отношения с Россией.