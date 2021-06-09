В США одобрили законопроект на $250 млрд, направленный на противостояние Китаю в техсфере

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который направит из бюджета $250 млрд. на противостояние Китаю в технической сфере, сообщает Associated Press.

Инициативу поддержали 68 сенаторов, против высказались 32.

Агентство отмечает, что голосование демонстрирует, насколько противостояние Китаю является проблемой, объединяющей обе партии в Конгрессе — это «редкость в эпоху раскола, когда на демократов растет давление с целью изменить правила Сената, чтобы преодолеть республиканскую оппозицию».

Центральным элементом законопроекта является выделение $190 млрд на укрепление технологий и исследований в США и $50 млрд. Министерству торговли для поддержки разработки и производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования.

«Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и американские компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с глубокими последствиями для внешней политики и национальной безопасности», — цитирует агентство лидера большинства в Сенате, демократа Чака Шумера.

Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл сказал, что законопроект был неполным, потому что он не включал большинство поправок, сделанных республиканцами. Тем не менее, он поддержал его.

Ранее президент США Джо Байден расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими Китая компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам.