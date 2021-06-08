В МИД назвали угрозой для пассажиров решение ряда европейских компаний облетать Белоруссию

Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать Белоруссию создает угрозу для пассажиров этих рейсов. Об этом в кулуарах форума «Примаковские чтения» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создает угрозу для пассажиров, потому что это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный. Сотни самолетов — тысячи даже, по-моему — каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии», — сказал он.

По словам Грушко, Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Белоруссии, но этот вопрос требует согласований.

24 мая страны Евросоюза по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, рекомендовав европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, связанного с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.