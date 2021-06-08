В Госдуме планируют запретить звонки из-за рубежа с подменных российских номеров

Глава комитета нижней палаты по информполитике Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что поправку, запрещающую звонки из-за рубежа под видом российских номеров, планируется принять в ближайшие две недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы дорабатываем эту поправку. Я очень рассчитываю на то, что мы успеем ее в текущую сессию принять», — сказал он.

Депутат уточнил, что поправка запрещает звонки из-за рубежа «под номерами российской юрисдикции». По его словам, речь идет о любых телефонных номерах за исключением тех, которые принадлежат российским гражданам, находящимся за пределами страны. Все остальные иностранные вызовы, входящие в Россию, должны отображаться только под своими оригинальными номерами, считает он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят законодательно закрепить отчетность депутатов перед избирателями. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данная норма должна работать на повышение качества власти. Также важно проработать идею со всеми фракциями, уточнил парламентарий.