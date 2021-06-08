В офисе Зеленского рассказали о правках в пресс-релиз о разговоре с Байденом

Пресс-релиз по итогам переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был сделан исходя из прозвучавших устных заявлений, в том числе, касающихся плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает РИА «Новости».

Ранее издание Axios со ссылкой на Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщило, что Киев неверно интерпретировал слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Изначально украинская сторона по итогам телефонного разговора лидеров двух стран опубликовал пресс-релиз, в котором Байден якобы отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО. Однако впоследствии выяснилось, что американский президент не говорил ничего подобного.

По словам Подоляка, важно было обозначить общность позиций Вашингтона и Киева и общность оценок сразу по факту разговора, а также передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета».

«А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», — сказал политик.

Он отметил, что разговор между Зеленским и Байденом был максимально доверительным, предметным, с вполне конкретными определениями тех или иных рисков.

Подоляк выразил мнение, что тема НАТО крайне спекулятивна и потому активно используется в пропаганде сторонами, которые не хотят вступления Украины в Североатлантический альянс.

Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на предстоящем саммите НАТО, однако согласия по вопросу ее членства в Альянсе пока нет.