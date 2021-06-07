Путин и глава Евросовета обсудили доступность вакцин

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, обсудив борьбу с коронавирусом и доступность эффективных вакцин. Об этом сообщил Мишель в Twitter.

«Борьба с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех — это цель, которую мы обсудили», — написал он.

Кроме того, Путин и Мишель затронули урегулирование ситуации в Белоруссии, Ливии и конфликта между Арменией и Азербайджаном. Председатель ЕС констатировал, что отношения Москвы и Брюсселя переживают кризис, что невыгодно ни одной из сторон.

Ранее Путин заявлял, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. Эффективность препарата оценивается в более 90%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила препарат для закупки в условиях чрезвычайной ситуации