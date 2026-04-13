ФНС начала бороться с дроблением бизнеса

Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала профилактическую кампанию против незаконной оптимизации малого бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В частности, сотрудники ведомства вызывают бизнесменов для того, чтобы прояснить вопрос оптимизации предпринимательской деятельности и подмены трудовых отношений.

В зону особого внимания налоговых органов в первую очередь попали бизнесмены, которые до 2026 года работали на патенте, а затем перешли на упрощенную систему налогообложения или АвтоУСН. Такие изменения связаны с новым порядком, при котором патент доступен только индивидуальным предпринимателям с годовым доходом, не превышающим 20 млн рублей.

Предпринимателям по всей России — от Москвы и Подмосковья до регионов Поволжья, Урала и юга страны — начали поступать уведомления о проверках. Если раньше контрольные мероприятия носили выборочный характер, то теперь речь идет о более широкой и централизованной федеральной кампании.

8 апреля доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что не декларируемые россиянами доходы будут эффективно выявлять через банковские переводы благодаря автоматическому обмену данными между ФНС и Центральным банком.

Ранее россиянам с неофициальными доходами обозначили риски.

 
