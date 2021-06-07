В Чехии приняли Тихановскую как главу Белоруссии

Спикер верхней палаты Милош Выстрчил заявил, что в Сенате парламента Чехии принимают бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая до 10 июня находится в республике, в качестве лидера государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верхнюю палату высшего законодательного органа республики.

«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», — сказал он.

8 июня она встретится с президентом Чехии Милошем Земаном и премьером-министром республики Андреем Бабишем. Кроме того, она также должна также встретиться с министром иностранных дел республики Якубом Кулганеком.

Также отмечается, что 9 июня Тихановская в качестве почетного гостя выступит перед членами верхней палаты парламента.

Ранее главы МИД стран Евросоюза пригласят бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светлану Тихановскую на заседание Совета ЕС, которое состоится 21 июня.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.