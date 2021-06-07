В ФРГ опасаются, что Европа станет мячом в соревновании США, РФ и Китая

Европа не должна превратиться в мяч для соревнования больших держав — США, России и Китая. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, пишет РИА «Новости».

«Мы живем сегодня в соревновании между большими державами — США, Россией и Китаем. Мы, европейцы... должны иметь меру суверенитета, чтобы не стать мячом для игры в этом соревновании больших держав», — сказал Маас.

Министр призвал европейцев осознать важность своей роли, поняв свою ответственность и возможности.

Ранее Маас призвал НАТО нарастить «политические мускулы». По его словам, НАТО также нужно сохранять приверженность демократии и работать над стратегическим усилением. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией.