Блинкен огласил условия дальнейшего общения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем вести диалог с Россией, если она изменит курс. Об этом он сказал в интервью порталу Axios.

По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли покажет, захочет ли российская сторона делать что-то подобное.

Руководитель Госдепа заявил, что глава Белого дома будет встречаться с российским коллегой из-за «агрессии и атак», якобы исходящих со стороны Москвы. Как указал Блинкен, во время встречи американский лидер собирается прямо сказать, чего ожидать от США, «если агрессивные безрассудные действия» против страны будут продолжаться.

«Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Байден рассчитывает обсудить на предстоящей встрече в Женеве с Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на компанию JBS.

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки. Кибератака привела к приостановке работы пяти крупных мясоперерабатывающих заводов компании в США. Вашингтон заподозрил в кибератаке на JBS «российских хакеров».