Путин ответил на вопрос, принимала ли Россия участие в ситуации с самолетом Ryanair

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что самолет Ryanair, летевший 23 мая рейсом Афины — Вильнюс, посадили в Минске при участии России.

«Вы знаете, я не хочу давать оценок, тому что произошло с этим самолетом. Если по-честному, я этого не знаю», — ответил Путин.

Он также отметил, что Россия не приемлет заявлений о том, что инцидент с самолетом Ryanair произошел с ведома или с участием России.

«Я видел там заявление руководства НАТО, что РФ принимало участие. НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Здесь международная кооперация какая-то невозможна», — считает Путин.

По мнению Путина, это не его обязанность как-то участвовать в политических процессах в Белоруссии.

«Я даже не хочу вникать в это дело. Это нас не касается совершенно. Я не хочу давать оценок политическим процессам в Белоруссии. Истина всегда где-то посередине», — заявил Путин.

Ранее американские СМИ сообщили, что письмо с угрозами взрыва Ryanair поступило после того, как об этом сообщили пилотам.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.