Метрополитен намерен взыскать ущерб с виновника ДТП, протаранившего вход на «Пражской»

Дептранс: станция «Пражская» работает штатно после ДТП с авто дипмиссии
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Станция «Пражская» московского метро работает штатно после инцидента с автомобилем дипмиссии, столкнувшимся с дверями выхода № 9. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Там уточнили, что во время столкновения пассажиров у дверей не было. Для входа и выхода люди могли пользоваться лестницами на выходах № 10-12.

В посте отмечается, что машину убрали от выхода из метро и начали работы по ликвидации последствий инцидента. Метрополитен намерен добиться от виновника ДТП возмещения причиненного ущерба.

Днем 7 февраля белый легковой автомобиль с красными номерами, которые устанавливаются на машинах иностранных консульств или посольств, протаранил вход метро на станции «Пражская». Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что инцидент произошел с внедорожником Kia Sportage. Код его номеров свидетельствует о принадлежности представительству Азербайджана. При столкновении были повреждены стеклянные двери метро.

Ранее сотрудник Госдепа устроил резню после ДТП.

 
