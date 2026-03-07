Замглавы администрации Кисловодска задержали

Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров был задержан. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных органов.

При этом детали уголовного дела, по которому проходит чиновник, не раскрываются.

7 марта Ленинский районный суд арестовал заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 117 млн рублей. Эти средства были выделены на проект реновации Старого озера в Кисловодске. Марченко ранее занимала должность в администрации Кисловодска.

По открытым данным, Михаил Маркаров с 7 июня 2022 года занимает пост начальника управления городского хозяйства администрации Кисловодска. Информация о его статусе заместителя главы администрации также подтверждена источниками.

5 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества.

Ранее главу района Ленобласти арестовали по делу о земельных махинациях.