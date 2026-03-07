Размер шрифта
Замглавы администрации Кисловодска задержали

РИА Новости: задержан замглавы администрации Кисловодска Маркаров
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров был задержан. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных органов.

При этом детали уголовного дела, по которому проходит чиновник, не раскрываются.

7 марта Ленинский районный суд арестовал заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 117 млн рублей. Эти средства были выделены на проект реновации Старого озера в Кисловодске. Марченко ранее занимала должность в администрации Кисловодска.

По открытым данным, Михаил Маркаров с 7 июня 2022 года занимает пост начальника управления городского хозяйства администрации Кисловодска. Информация о его статусе заместителя главы администрации также подтверждена источниками.

5 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества.

Ранее главу района Ленобласти арестовали по делу о земельных махинациях.

 
