«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» и завершилась со счетом 2:1. У победителей в первом тайме отличился Адриан Бальбоа, во втором преимущество хозяев увеличил Люка Тичич. В составе гостевой команды в конце второго тайма с пенальти отличился Мартин Крамарич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры нижегородцы набрали 17 очков и поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с активом в девять очков остался на последней позиции в РПЛ.

В следующем матче «Пари НН» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет в воскресенье, 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Сочинцы в следующем туре на «Фиште» примут «Краснодар». Этот матч состоится 14 марта, игра начнется в 13:45 мск.

Ранее «Ростов» вырвал ничью у «Балтики» в стартовом матче 20-го тура РПЛ.