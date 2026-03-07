Российская фигуристка Камила Валиева чисто исполнила четверной тулуп в Китае перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими Драконами» и «Барысом» из Астаны, сообщает Sport24.

Спортсменка дважды заходила на тулуп во время своего выступления, сумев оба раза чисто приземлить элемент ультра-си.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской.

