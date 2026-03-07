Израиль не планирует наземную операцию в Иране

Израиль не планирует направлять войска в Иран для наземной операции. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Нет. Я думаю, что и США не отправят свои войска в Иран», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого военное командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак. Иранские военные также сообщило о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.