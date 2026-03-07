Размер шрифта
Армия

Иранский дрон врезался в дубайский небоскреб

Беспилотник врезался в небоскреб 23 Marina в Дубае
Reuters

Иранский дрон врезался в небоскреб 23-Marina в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Этот небоскреб насчитывает 90 этажей. По предварительным данным, на одном из уровней могли находиться сотрудники ЦРУ.

В данный момент спасательные службы занимаются эвакуацией людей.

Также сообщается, что обломки упали на мост Дубай-Хиллс, в результате чего загорелся автомобиль. Официальные данные о последствиях инцидента и пострадавших пока отсутствуют.

До этого международный аэропорт Дубая временно приостановил работу из соображений безопасности на неопределенный срок в связи с активизацией систем противовоздушной обороны. Утром в городе раздались два взрыва. Вскоре после этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», вызванном падением обломков сбитых беспилотников, последствия которого были быстро устранены.

Вскоре в интернете появилось видео, запечатлевшее момент удара иранского дрона по аэропорту Дубая. На кадрах видно, как после падения БПЛА в небо поднимается густой белый дым.

Иран извинился за удары по соседям.

 
