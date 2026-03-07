Размер шрифта
Сын Али Хаменеи Моджтаба при одной из атак был ранен

Al Hadath: сын Али Хаменеи Моджтаба пострадал при одной из атак
Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба был ранен в ходе одной из бомбардировок. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По информации канала, Моджтаба, скорее всего, получил травмы во время одной из атак, однако его жизнь вне опасности. Подробности о тяжести его ранений не раскрываются.

Иранские и западные средства массовой информации выделяют 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи, которого не стало в результате атак США и Израиля на Иран, как основного претендента на пост верховного лидера страны. Ассамблея экспертов, ответственная за выбор нового рахбара, еще не сделала официальных заявлений. Кто такой Моджтаба Хаменеи, какую роль он играет в политике Ирана, насколько велики его шансы стать новым главой государства и почему его кандидатура вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Белом доме назвали причину ликвидации Хаменеи.

 
