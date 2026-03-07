Иран пообещал США эскалацию конфликта, если они к ней стремятся

Глава МИД Ирана Арагчи: если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит

Если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на правительстве США. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

До этого военное командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак. Иранские военные также сообщило о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.