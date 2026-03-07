Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран пообещал США эскалацию конфликта, если они к ней стремятся

Глава МИД Ирана Арагчи: если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит
Majid Asgaripour/Reuters

Если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на правительстве США. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

До этого военное командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак. Иранские военные также сообщило о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!