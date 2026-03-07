В Роскомнадзоре предложили заместить чуждые ценности из 90-х образами героев СВО

В России ощущается нехватка позитивных образов, связанных с русской культурой, в современном медиапространстве. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов.

По его словам, в кино, мультфильмах и даже в школьной программе до сих пор ощущается влияние наследия девяностых годов, которые оставили после себя попытки внедрить чуждые ценности — в частности, через американизированные образы. Они формируют «черную духовность», убежден Цыганов.

В связи с этим комиссия настаивает на том, что государство имеет полное право использовать различные площадки, с которыми дети сталкиваются постоянно, чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к родной истории и культуре.

«Молодежи нужно дать героев», — пояснил Цыганов.

В качестве образцов для подражания он привел участников специальной военной операции и великих исторических личностей — например, святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. По мнению Цыганова, именно с такими людьми должны ассоциироваться русская история, победы и достижения России.

Параллельно в России работают над созданием перечня детских игрушек, соответствующих национальным духовным ценностям: в него могут войти пупсы, куклы и кубики.

Ранее в России начали проводить «детские свадьбы».