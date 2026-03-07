Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

В Роскомнадзоре предложили заместить чуждые ценности из 90-х образами героев СВО

Глава комиссии при РКН Цыганов заявил о нехватке правильных образов героев
Сергей Ермохин/РИА Новости

В России ощущается нехватка позитивных образов, связанных с русской культурой, в современном медиапространстве. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов.

По его словам, в кино, мультфильмах и даже в школьной программе до сих пор ощущается влияние наследия девяностых годов, которые оставили после себя попытки внедрить чуждые ценности — в частности, через американизированные образы. Они формируют «черную духовность», убежден Цыганов.

В связи с этим комиссия настаивает на том, что государство имеет полное право использовать различные площадки, с которыми дети сталкиваются постоянно, чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к родной истории и культуре.

«Молодежи нужно дать героев», — пояснил Цыганов.

В качестве образцов для подражания он привел участников специальной военной операции и великих исторических личностей — например, святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. По мнению Цыганова, именно с такими людьми должны ассоциироваться русская история, победы и достижения России.

Параллельно в России работают над созданием перечня детских игрушек, соответствующих национальным духовным ценностям: в него могут войти пупсы, куклы и кубики.

Ранее в России начали проводить «детские свадьбы».

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!