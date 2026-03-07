В столице Ирака прогремели взрывы на фоне работы сил ПВО у посольства США

В Багдаде слышны взрывы, система ПВО (противовоздушной обороны) сработала у здания американского посольства, передает Al Jazeera.

Утром стало известно, что на американской военной базе «Виктория» в столице Ирака начался пожар после удара иранского беспилотника. После этого военное командование Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних атак Тегерана. Согласно предоставленным данным, пострадавшие есть в Пятом флоте ВМС США в регионе, а на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ 200 человек были ранены или получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, ущерб был нанесен инфраструктуре и интересам США в регионе, а также танкеру в северной части Персидского залива.

На этом фоне президент Ирана извинился за удары по арабским странам и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал государства Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Он также заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции страны — это мечта.

Ранее США потребовали от Ирана «безоговорочной капитуляции».