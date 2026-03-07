Размер шрифта
Иностранец погиб в Дубае при падении сбитого БПЛА

В Дубае сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков дрона при работе ПВО
pixelaway/Shutterstock/FOTODOM

В Дубае при падении обломков БПЛА после работы средств ПВО (противовоздушной обороны) погиб водитель автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их данным, осколки сбитого дрона упали на машину в районе Барша. При этом несовместимые с жизнью травмы получил водитель-азиат.

На этом фоне президент ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что главным приоритетом властей остается безопасность людей и обратился к врагам государства. Аль Нахайян сказал, что ОАЭ — не легкая добыча, и попросил не обманываться по поводу их сдержанности и терпения. В конечном счете страна выйдет победителем из этой войны, заверил он.

До этого президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал государства Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию.

Ранее сообщалось, что свежих продуктов в Дубае осталось примерно на 10 дней.

 
