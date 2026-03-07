Размер шрифта
США хотят заручиться помощью Киева для борьбы с иранскими БПЛА

Politico: США хотят заручиться помощью Киева для борьбы с иранскими БПЛА
Vahid Salemi/AP

США стремятся перенять украинский опыт для борьбы с дронами в рамках операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе с рабочим визитом на Украине находилась делегация Пентагона во главе с бригадным генералом Мэттом Россом. Целью поездки межведомственной группы по противодроновой борьбе стал анализ уникального опыта, который украинские силы приобрели в условиях реальных боевых действий. По данным издания, стороны пока не пришли к конкретным договоренностям, однако диалог продолжается.

Как отмечает один из собеседников издания, текущая геополитическая ситуация предоставляет президенту Украины Владимиру Зеленскому определенные рычаги влияния в краткосрочной перспективе, укрепляя его позиции в диалоге с Вашингтоном.

Эксперты подтверждают заинтересованность США: бывший сотрудник военного ведомства страны в беседе с Politico признал, что американские технологии в сфере противодействия беспилотникам отстают на годы, что делает украинский опыт крайне ценным для планируемых операций на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал авианосец США.

 
