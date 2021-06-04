Песков: график Путина возвращается в офлайн-режим

Рабочий график президента России Владимира Путина постепенно возвращается к обычному формату, в офлайн-режим. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Он (Путин) уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящий момент происходит «плановое возвращение в прежний режим». В то же время представитель Кремля подчеркнул, что коронавирус еще сохраняется, поэтому некоторые ограничения в работе президента сохраняются.

Ранее газета подсчитала, сколько выходных дней у Путина было в 2020 году. Так, с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года российский лидер работал 306 дней, причем за это время он выполнил 737 дел без учета работы с документами и переездов. За последний год самыми частыми в списке дел главы государства стали телефонные переговоры, они составили 23% от общей загруженности Путина.