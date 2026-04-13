В США спрогнозировали скорую отставку Трампа

Президенту США Дональду Трампу могут в скором времени объявить импичмент. Об этом в соцсети X написал журналист пула Белого Дома Саймон Атеба.

По его словам, Трамп «застрял в бесконечной войне с Ираном», а перемирие между Вашингтоном и Тегераном было ложью. Атеба отметил, что люди «верят словам больше, чем человеческой природе и истории», однако в итоге все заканчивается «одинаково». Поэтому, считает он, на ноябрьских выборах в конгресс США республиканцев будет ждать поражение, а Трампу могут объявить импичмент.

«Теперь Трамп в ловушке, и Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а Трампу будет объявлен импичмент», — написал он.

12 апреля стало известно о том, что США начнут блокаду Ормузского пролива после неудачного исхода в переговорах с Ираном. Планируется, что американский флот будет уничтожать мины, а также отслеживать и задерживать в международных водах суда, согласившиеся платить Ирану пошлины.

Также 12 апреля Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Тегеран к переговорам с США. Также газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ударов по Ирану после срыва сделки.

