В Кремле объяснили необходимость диалога с властями Венгрии

Песков: у РФ и Венгрии есть совместные проекты, для их реализации нужен диалог

У России и Венгрии есть целый ряд совместных проектов, для их реализации нужен диалог между властями двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии информационной службе «Вести».

«На повестке дня целый ряд совместных проектов, которыми нужно заниматься. Это требует совместной работы, это, по крайней мере, требует диалога», — сказал он.

Песков призвал набраться немного терпения, так как существует «двусторонняя повестка дня».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений с Будапештом.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

