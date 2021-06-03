МИД Белоруссии сообщил об ответных мерах на американские санкции

Белоруссия в качестве ответных мер на санкции Соединенных Штатов против предприятий нефтехимического комплекса республики решила сократить персонал посольства США в стране. Кроме того, планируется ужесточить визовые процедуры, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

В результате Минск отзовет решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).

«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе», — уточняется в заявлении на сайте ведомства.

По словам представителя министерства, меры, которые принимаются Минском, являются точечными. Ограничения требуются для четкого сигнала США о бесперспективности давления, подчеркнул Глаз.

«Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения», — обратил внимание он.

Представитель МИД Белоруссии уточнил, что действия Вашингтона являются незаконными и противоречащими международному праву.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции в отношении представителей авиации Белоруссии. 4 июня послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах.