Минобороны предупредило о начале новой холодной войны

В мире начинается новая холодная война, в которой страны доктринально определяют своих военных противников. Такое мнение в интервью телеканалу RT выразил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время. Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на «своих» и «чужих» при том, что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — сказал Фомин.

По его словам, сложившаяся система международных отношений сегодня систематически разрушается, как и архитектура безопасности. Принижается также роль международных организаций. Фомин отметил, что вместо международного права навязывается порядок, «основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок».

Также заместитель министра обороны подчеркнул, что параллельно разрабатываются новые виды вооружений, которые в корне меняют расклад сил в мире. Вооруженное противоборство проникает в такие сферы, как космос и киберпространство, что в свою очередь меняет принципы и методы ведения войны, добавил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что в отношения России и США вернулась эпоха «холодной войны».