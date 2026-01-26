Размер шрифта
Бывший владелец Домодедово хочет вернуть аэропорт в свою собственность

Каменщик обратился в Верховный суд из-за передачи Домодедово государству
Бывший владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в Верховный суд (ВС) России с просьбой пересмотреть судебные решения трех нижестоящих инстанций, передавших воздушную гавань в собственность государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

По информации агентства, жалоба в ВС РФ была подана 23 января. Как правило, решения по таким вопросам выносятся в течение двух-трех месяцев.

В середине июня прошлого года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Было установлено, что собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

В ноябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение передать аэропорт Домодедово в собственность Росимущества.

20 января текущего года должен был пройти аукцион по продаже Домодедово, однако он не состоялся, так как единственный претендент не был допущен. Начальная цена аэропорта составляет более 132 млрд рублей.

Ранее появились подробности о несостоявшемся покупателе Домодедово.
 
